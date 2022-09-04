Рада может рассмотреть два законопроекта о гражданстве: о чем речь

На ближайшую пленарную неделю на рассмотрение Верховной рады могут быть вынесены два законопроекта, касающиеся гражданства в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Ярослава Железняка.
Так, речь идет о:
Ранее в Верховной раде были зарегистрированы законопроекты о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины" № 6368, № 6368-1 и № 6368-2.
Однако представители комитета Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений с учетом имеющихся вызовов и угроз на основе законопроекта № 6368 разработали новый, доработанный документ №6368-д.
В отличие от предыдущих законопроектов, доработанный законопроект, в частности, предусматривает, что основаниями для потери гражданства Украины являются:
Кроме того, законопроект определяет, что в гражданство Украины не принимается лицо, создающее угрозу национальным интересам, национальной безопасности, охране общественного порядка, суверенитета и территориальной целостности Украины, защиты прав и свобод человека, их полноценному осуществлению.
Законопроектом предлагается запретить гражданам РФ быть членами партий и проводить предвыборную агитацию, а также обязать подавать декларацию о наличии/отсутствии иностранного гражданства претендентов на руководящие должности стратегических предприятий и публичной службы, одним из видов которой является государственная служба.
Законопроект предлагает внести изменения в отдельные законодательные акты и предусмотреть запрет для граждан страны-оккупанта, например:
Как отмечается в пояснительной записке, кроме этого предлагается установить обязанность для граждан Украины, претендующих на должности публичной службы, оформление доступа к государственной тайне, быть руководителями на стратегических объектах государственной собственности, подавать декларацию с указанием сведений о наличии (отсутствии), приобретении (прекращении), пребывания (непребывания) в процедуре приобретения/прекращения гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств).
Как сообщалось, ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект №7606, который предусматривает изменение условий предоставления гражданства Украины. Закон имеет целью введение комплексного экзамена.
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