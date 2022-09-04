Рада може розглянути два законопроекти щодо громадянства: про що мова

На найближчий пленарний тиждень на розгляд Верховної ради можуть бути винесені два законопроекти, що стосуються громадянства в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.
Так, мова йде про:
Раніше у Верховній раді було зареєстровано законопроекти про внесення змін до закону "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України" № 6368, № 6368-1 та № 6368-2.
Однак представники комітету Верховної ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин з урахуванням наявних викликів та загроз на основі законопроекту № 6368 розробили новий, доопрацьований документ № 6368-д.
На відміну від попередніх законопроектів допрацьований законопроект, зокрема, передбачає, що підставами для втрати громадянства України є:
Крім того, законопроект визначає, що до громадянства України не приймається особа, яка створює загрозу національним інтересам, національній безпеці, охороні громадського порядку, суверенітету і територіальній цілісності України, захисту прав і свобод людини, їх повноцінному здійсненню.
Законопроектом пропонується заборонити громадянам РФ бути членами партій та проводити передвиборчу агітацію, а також зобов’язати подавати декларацію про наявність\відсутність іноземного громадянства претендентів на керівні посади стратегічних підприємств та публічної служби, одним з видів якої є державна служба.
Законопроектом пропонується внести зміни до окремих законодавчих актів та передбачити заборону для громадян країни-окупанта, наприклад:
Як зазначається у пояснювальній записці, крім цього пропонується встановити обов'язок для громадян України, які претендують на посади публічної служби, оформлення доступу до державної таємниці, бути керівниками на стратегічних об'єктах державної власності, подавати декларацію із зазначенням відомостей про наявність (відсутність), набуття (припинення), перебування (неперебування) у процедурі набуття/припинення громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав).
Як повідомлялося, раніше у Верховній раді зареєстрували законопроект №7606, який передбачає зміну умов надання громадянства України. Закон має на меті запровадження комплексного іспиту.
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