Рада рассмотрела более 1500 правок к "языковому закону"

Верховная рада рассмотрела более 1500 поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" во вторник, 9 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в законе 2082 правки, парламентарии прошли 1523 правки во вторник.

"Итак, коллеги, завтра мы начнем нашу работу с поправки 1524, авторы Нимченко и Шуфрич. Завтра утреннее заседание мы начнем с этой поправки. Вечернее пленарное заседание ВРУ завершено", - отметил спикер ВР Андрей Парубий.

Как писало РБК-Украина ранее, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Сергей Березенко заявил, что "языковой закон" может быть принят во втором чтении уже в этот четверг, 11 апреля, при условии отзыва поправок фракцией "Оппозиционный блок".

Напомним, ранее глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий отметил, что "языковой закон" нардепы могут не проголосовать до 21 апреля из-за того, что часть парламентариев сейчас находится на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Добавим, в начале марта комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Верховную раду перенести принятие "языкового закона" на период после выборов президента Украины. Комиссар подчеркнула, что обсуждение таких вопросов во время избирательной кампании не способствует принятию сбалансированных решений.