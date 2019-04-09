Рада розглянула понад 1500 правок до "мовного закону"

Верховна рада розглянула понад 1500 поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" у вівторок, 9 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в законі 2082 правки, парламентарі пройшли 1523 правки у вівторок.

"Отже, колеги, завтра ми почнемо нашу роботу з поправки 1524, автори Німченко і Шуфрич. Завтра ранкове засідання ми почнемо з цієї поправки. Вечірнє пленарне засідання ВРУ завершене", - зазначив спікер ВР Андрій Парубій.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко", народний депутат Сергій Березенко заявив, що "мовний закон" може бути прийнятий у другому читанні вже в цей четвер, 11 квітня, за умови відкликання поправок фракцією "Опозиційний блок" .

Нагадаємо, раніше глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький зазначив, що "мовний закон" нардепи можуть не проголосувати до 21 квітня через те, що частина парламентарів зараз перебуває на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Додамо, на початку березня комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала Верховну раду перенести прийняття "мовного закону" на період після виборів президента України. Комісар підкреслила, що обговорення таких питань під час виборчої кампанії не сприяє прийняттю збалансованих рішень.