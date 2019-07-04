Рада розглянула майже 80% поправок до нового виборчого кодексу

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього до виборчого кодексу подано 4568 поправок

Верховна рада України напередодні позачергових виборів до ВР у четвер, 4 липня, розглянула майже 80% поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками. Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи розглянули 3640 поправок. Усього ж у виборчий кодекс подано 4568 поправок до другого читання.

"І остання на сьогодні поправка - 3640... Згідно з регламентом, я оголошую сьогоднішнє засідання закритим", - зазначила заступник голови Ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України розглянула вже три тисячі поправок до нового виборчого кодексу.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер парламенту Андрій Парубій закликав прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.

Підкреслимо, фінальне голосування за виборчий кодекс за відкритими списками має відбутися напередодні позачергових виборів до Верховної ради в пленарний четвер, 11 липня.

Варто відзначити, що в профільному комітеті на 80% впевнені в прийнятті нового виборчого кодексу.