Рада рассмотрела более 60% поправок к новому избирательному кодексу

Верховная рада Украины накануне внеочередных парламентских выборов рассмотрела более 60% поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы прошли 2785 от всех поправок. Всего же в избирательный кодекс подано 4568 поправок ко второму чтению.

"Итак, коллеги, мы завершили рассмотрение поправки 2785-й, завтра будет начало с правки 2786-й. Я вынужден объявить о закрытии пленарного заседания ВРУ", - отметил глава Рады.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент по состоянию на вторник прошел половину поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам.

Отметим, Парубий ранее призвал ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР по вопросам правовой политики в новом избирательном кодексе предлагает обязать государственные органы работать на выборах без выходных. В комитете подчеркнули, что избирательный процесс очень быстротечный, и много работы выпадает на выходные дни.

Добавим также, одной из поправок профильного комитета в новом избирательном кодексе предлагается, чтобы НАПК отказалось от промежуточных финансовых отчетов об использовании средств избирательных фондов кандидатов.