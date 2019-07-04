Рада рассмотрела 3 тысячи поправок к новому избирательному кодексу

Верховная рада Украины накануне внеочередных парламентских выборов рассмотрела три тысячи поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы рассмотрели более 65% всех поправок. Всего же в избирательный кодекс подано 4568 поправок ко второму чтению.

"Поздравляю вас, мы переходим к 3-тысячной правке. Это означает, что еще немножко - и мы перейдем к голосованию… Осталась тысяча", - отметила Геращенко.

Напомним, по состоянию на среду Верховная рада Украины рассмотрела более 60% поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам, а по состоянию на вторник ВР прошла половину поправок к документу.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер парламента Андрей Парубий призвал ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.

Так, комитет ВР по вопросам правовой политики в новом избирательном кодексе предлагает обязать госорганы работать на выборах без выходных. В комитете подчеркнули, что избирательный процесс очень быстротечный, и много работы выпадает на выходные дни.

Добавим также, одной из поправок профильного комитета в новом избирательном кодексе предлагается, чтобы НАПК отказалось от промежуточных финансовых отчетов об использовании средств избирательных фондов кандидатов.