Рада рассмотрела почти 2900 правок к земреформе, ни одну нардепы не поддержали

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарии вернутся к рассмотрению правок в 16:00

Верховная рада Украины по состоянию на четверг, 5 марта, рассмотрела почти 2900 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Однако ни одна в сессионном зале поддержана не была, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, депутаты Рады рассмотрели 2897 правок из 4018 ко второму чтению законопроекта №2178-10.

Напомним, по состоянию на среду народные депутаты рассмотрели более 2500 правок.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал, что законопроект о рынке земли Рада сможет принять не ранее 16-17 апреля. По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

Парламент еще в начале февраля вошел в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы в первый день рассмотрения, 6 февраля, блокировали президиум ВР.

Добавим также, в парламентской фракции "Слуга народа" надеются на ускорение рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли, о чем заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.