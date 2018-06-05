Рада рассмотрела 1656 поправок к законопроекту об антикоррупционном суде

Всего в законопроекте 1927 поправок

Депутаты Верховной рады Украины рассмотрели 1656 поправок к законопроекту об антикоррупционном суде, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы Рады Андрея Парубия, оставшиеся правки ВР может пройти в течение завтрашнего дня.

"Мы начнем нашу работу завтра с правки 1657-й... Нам осталось 270 правок. Это полностью мы успеваем завтра пройти", - отметил глава парламента.

Всего в законопроекте 1927 поправок. При этом около 50 поправок были пропущены, к ним нардепы вернутся после прохождения всех правок, так как пропущенные касаются спорных вопросов по антикоррупционному суду, в частности полномочий совета международных экспертов.

"Есть небольшой блок поправок - с 690-й по 740-ю примерно поправку, где комитет не определился. Мы вернемся к ним в последний час, когда мы будем подходить уже к голосованию", - сообщала первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Напомним, в среду, 6 июня, комитет по вопросам правовой политики и правосудия планирует рассмотреть вопрос относительно спорной поправки о вето совета международных экспертов антикоррупционного суда.