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Рада розглянула 1656 поправок до законопроекту про антикорупційний суд

НовиниПолітика    05.06.2018 - 18:10
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Усього в законопроекті 1927 поправок

Депутати Верховної ради України розглянули 1656 поправок до законопроекту про антикорупційний суд, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови Ради Андрія Парубія, правки, що залишилися, ВР може пройти протягом завтрашнього дня.

"Ми почнемо нашу роботу завтра з правки 1657-ї... Нам залишилося 270 правок. Це повністю ми встигаємо завтра пройти", - зазначив глава парламенту.

Усього в законопроекті 1927 поправок. При цьому близько 50 поправок були пропущені, до них нардепи повернуться після проходження всіх правок, так як пропущені стосуються спірних питань з антикорупційного суду, зокрема повноважень ради міжнародних експертів.

"Є невеликий блок поправок - з 690-ї по 740-у приблизно поправку, де комітет не визначився. Ми повернемося до них в останню годину, коли ми будемо підходити вже до голосування", - повідомляла перший віце-спікер Ірина Геращенко.

Нагадаємо, в середу, 6 червня, комітет з питань правової політики і правосуддя планує розглянути питання щодо спірної поправки про вето ради міжнародних експертів антикорупційного суду.

Рада розглянула 1,5 тис. поправок до законопроекту про антикорупційний суд
Теги публікації: Андрій Парубій, Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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