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Интервью

Комитет Рады в среду рассмотрит спорную поправку к законопроекту об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    05.06.2018 - 16:29
Фото: Леонид Емец (РБК-Украина)
Фото: Леонид Емец (РБК-Украина)

Договоренности по тексту поправки пока нет

В среду, 6 июня, комитет по вопросам правовой политики и правосудия планирует рассмотреть вопрос относительно спорной поправки о вето совета международных экспертов антикоррупционного суда. Об этом РБК-Украина сообщил первый заместитель председателя комитета, народный депутат Леонид Емец.

"Комитет завтра планируется. Однако договоренности по тексту поправки пока нет. Поэтому будет решено завтра это - вопрос открытый. Пока абсолютно ничего не понятно. Как голосовать - да. То есть, если есть безусловное вето, надо голосовать. Без поправки о вето - суд не имеет смысла", - заявил Емец.

По его словам, комитет должен начаться в 14:30.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что в законопроекте об антикоррупционном суде вопрос относительно совета международных экспертов пока не согласован.

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Теги публикации: Верховная Рада, Леонид Емец, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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