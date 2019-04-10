ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада розглянула 80% правок до "мовного закону"

Новини » Політика    10.04.2019 - 14:05
Рада розглянула 80% правок до "мовного закону"
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи розглянули 1675 поправок до "мовного закону" в середу

Верховна рада розглянула 80% поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" у середу, 10 квітня. Про це повідомила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Усього в законі 2082 правки, нардепи розглянули 1675 правок у середу.

"Ми розпочнемо нашу роботу з поправки 1676 народного депутата Писаренка, яка була відхилена профільним комітетом… Ранкове засідання Верховної ради України я оголошую закритим", - зазначила замголови ВР.

Відзначимо, поправки розглядалися практично в порожній сесійній залі.

 Фото: зала парламенту (Анастасія Светлевская/РБК-Україна)

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко заявив, що нардепи не встигнуть завершити розгляд "мовного закону" до другого туру виборів президента України. Парламентарій прогнозує, що розгляд поправок продовжиться і на наступному пленарному тижні

При цьому заступник глави фракції "Блок Петра Порошенко", народний депутат Сергій Березенко допускав, що "мовний закон" може бути прийнятий у другому читанні вже в цей четвер, 11 квітня, за умови відкликання поправок фракцією "Опозиційний блок".

Додамо, глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький зазначив, що "мовний закон" нардепи можуть не проголосувати до 21 квітня через те, що частина депутатів Ради зараз знаходиться на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Рада розглянула понад 1500 правок до "мовного закону" У Раду перевнесуть важливі закони щодо розмінування, військової служби та роботи бізнесу
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Теми: Засідання Ради
Новини України украинский языкВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся