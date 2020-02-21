Рада рассмотрела уже 1,5 тысячи правок к закону о рынке земли

Верховная рада Украины по состоянию на пятницу, 21 февраля, рассмотрела уже 1500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в документе 4018 правок. По состоянию на 20 февраля парламентарии рассмотрели почти 1200 правок.

Напомним, Верховная рада Украины по состоянию на четверг, 20 февраля, рассмотрела 1192 правки. Ни одна из рассмотренных правок поддержана в зале не была.

Так, в аграрном комитете Верховной рады не исключают созыв внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Стоит отметить, фракция "Слуга народа" пока не достигла договоренности с оппозицией в вопросе ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Так, в СН постоянно идут переговоры с депутатами из ОПЗЖ по снятию части поправок.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент по состоянию на 19 февраля рассмотрел 649 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Подчеркнем также, во фракции рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Вместе с тем во фракции заверяют, что проводить "аграрные ночи" не собираются, поскольку это будет нарушением закона о регламенте ВР.