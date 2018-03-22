Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рада розглядає зняття недоторканності з Савченко: онлайн

НовиниПолітика    22.03.2018 - 12:15
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Савченко можуть притягнути до кримінальної відповідальності за підготовку терактів

Верховна рада України розглядає зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів і державного перевороту.

За підсумками засідання парламент може дати згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, її затримання та арешт.

Відзначимо, як заявляв раніше генеральний прокурор Юрій Луценко, у слідства є докази того, що Надія Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки про те, як вчинити терористичний акт в залі українського парламенту, "знищивши гранатами дві ложі, мінометами обрушивши купол Верховної ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе".

Савченко виступає з поясненнями

Після перегляду відео-та питань від нардепів до Юрія Луценка, слово надано самій Надії Савченко для пояснень з приводу звинувачення ГПУ.

 

Фото: Савченко вийшла за трибуну із зіркою героя України (скріншот)

Раді представляють відеодокази

Юрій Луценко виступив з трибуни Верховної ради, після чого нардепам включили 20-хвилинне відео з доказами причетності Савченко до підготовки теракту.

Регламентний комітет рекомендував зняти недоторканність з Савченко

Регламентний комітет Ради рекомендував нардепам проголосувати за зняття недоторканності з Надії Савченко. Крім того, комітет також схвалив залучення Савченко до кримінальної відповідальності, а також її затримання і арешт.

Савченко виключили з парламентського комітету з нацбезпеки

15 березня Верховна рада України проголосувала за виключення Савченко з парламентського комітету з питань національної безпеки. В цей же день Генеральна прокуратура внесла до парламенту подання на зняття з неї недоторканності.

Нагадаємо, 13 березня Служба безпеки України викликала Савченко на допит у рамках справи відносно керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці терактів. Рубана затримали 8 березня 2018 на лінії розмежування за перевезення великої партії озброєнь. Вже 9 березня суд заарештував його на 60 діб без права застави.

 

Рада сьогодні розгляне питання будівництва
Темы: Засідання Ради    Теги: Надія Савченко, неприкосновенность, Верховна Рада
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top