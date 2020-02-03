Рада в пятницу заслушает Гончарука

Фото: Алексей Гончарук (УНИАН)

Промежуточный отчет Кабмина должен произойти в Раде до 14 февраля

Премьер-министр Алексей Гончарук выступит в парламенте в пятницу, 7 февраля. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, спикер прокомментировал, когда состоится отчет правительства, который президент поручил провести до 4 февраля.

По его словам, глава правительства доложит в парламенте во время часа вопросов к правительству, а промежуточный отчет Кабмина состоится до 14 февраля.

"Так называемый промежуточный отчет правительства должен состояться до 14 февраля, и у нас просто выпадает непленарная неделя. Будет обязательно час вопросов к правительству. Будет докладывать министр Оржель. Еще будет около 20 минут на выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука", - сказал глава Рады.

Напомним, Разумков заявил, что на совещании представителей фракций парламента с представителями Кабинета министров будут обсуждаться рабочие вопросы. Он отметил, что по завершению совещания с главами фракций не будет отдельных политических заявлений.

Как писало РБК-Украина, спикер ВР назвал участников сегодняшнего совещания глав фракций при участии Кабинета министров, которое созывается на 9 вечера. Он отметил, что в заседании руководителей фракций примет участие глава правительства Алексей Гончарук и еще три министра.