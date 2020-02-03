Рада у п'ятницю заслухає Гончарука

Фото: Олексій Гончарук (УНІАН)

Проміжний звіт Кабміну має відбутися у Раді до 14 лютого

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук виступить у парламенті у п'ятницю, 7 лютого. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, спікер прокоментував, коли відбудеться звіт уряду, який президент доручив провести до 4 лютого.

З його слів, глава уряду доповість у парламенті під час години запитань до уряду, а

проміжний звіт Кабміну відбудеться до 14 лютого.

"Так званий проміжний звіт уряду повинен відбутись до 14 лютого, та в нас просто випадає непленарний тиждень. Буде обов’язково година запитань до уряду. Буде доповідати міністр Оржель. Ще буде близько 20 хвилин на виступ прем'єр-міністра України Олексія Гончарука", - сказав глава Ради.

Нагадаємо, Разумков заявив, що на нараді представників фракцій парламенту з представниками Кабінету міністрів будуть обговорюватися робочі питання. Він зазначив, що по завершенню наради з главами фракцій не буде окремих політичних заяв.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР назвав учасників сьогоднішньої наради голів фракцій за участю Кабінету міністрів, яке скликається на 9 вечора. Він зазначив, що в засіданні керівників фракцій візьме участь глава уряду Олексій Гончарук та ще три міністри.