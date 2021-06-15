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Рада в пятницу может внеочередно собраться: на повестке дня - обращение к США

Автор: Дмитрий Левицкий

Верховная рада Украины в пятницу, 18 июня, может провести внеочередное заседание. На внеочередном заседании народные депутаты планируют рассмотреть постановление об обращении к Конгрессу США.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.

По словам Качуры, проект постановления содержит призыв к американскому Конгрессу о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.

"Скорее всего в пятницу будет внеочередное пленарное заседание", - отметил он.

Напомним, о предоставлении Украине статуса основного союзника в США заговорили еще в 2019 году. Тогда в американскую Палату представителей Конгресса внесли проект закона, предусматривавший предоставление статуса главного военно-политического союзника США.

Добавим, на днях президент США Джо Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, война в Украине не мешает евроатлантической интеграции.

Кроме того, в июле Байден должен встретиться с президентом Украины. Владимир Зеленский рассказал, о чем хочет поговорить с Байденом.

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