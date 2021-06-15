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Рада у п'ятницю може позачергово зібратися: на порядку денному - звернення до США

Автор: Дмитро Левицький

Верховна рада України у п'ятницю, 18 червня, може провести позачергове засідання. На позачерговому засіданні народні депутати планують розглянути постанову про звернення до Конгресу США.

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура у Telegram.

За словами Качури, проект постанови містить заклик до американського Конгресу щодо надання України двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

"Швидше за все в п'ятницю буде позачергове пленарне засідання", - зазначив він.

Нагадаємо, про надання Україні статусу основного союзника в США заговорили ще у 2019 році. Тоді до американської Палаті представників Конгресу внесли проект закону, що передбачав надання статусу головного військово-політичного союзника США.

Додамо, днями президент США Джо Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО. За його словами, війна в Україні не заважає євроатлантичній інтеграції.

Крім того, у липні Байден має зустрітися з президентом України. Володимир Зеленський розповів, про що хоче поговорити з Байденом.

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