Рада в пятницу сможет рассмотреть проекты о растаможивании авто на еврономерах

Парламентарии могут перейти к рассмотрению законопроектов после часа вопросов к правительству

Парламент сегодня сможет рассмотреть законопроекты о растаможивании автомобилей на еврономерах после часа вопросов к правительству. Об этом сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Гончаренко подчеркнул, что вопрос требует реального решения.

"Мы вчера даже стояли в парламенте и кричали "Евро-бля-хи". Ведь этот вопрос нужно реально решать. Мы надеемся сегодня по истечении часа вопросов к правительству перейти к этому вопросу. Я пришел на работу и буду до конца, пока мы не сможем проголосовать это. Если не сможем, пусть отвечают те, кто не ходит на работу", - сообщил Гончаренко.

Он отметил, что в повестку дня в пятницу должны быть включены два законопроекта о растаможивании автомобилей.

"Моя позиция в том, что нужно обязательно включать этот вопрос в повестку дня. Голосовать. Решение должно быть единым для всех. Мы должны уменьшить цену растаможки авто для всех граждан Украины. При этом обязать владельцев "евроблях" пройти эту процедуру растаможки также. Тогда мы войдем в нормальное правовое поле. У нас есть соответствующие законопроекты - их два", - заявил Гончаренко.

Напомним, в четверг активисты под стенами Верховной рады, которые митингуют за решение вопроса растаможки авто на "евробляхах", повредили автомобиль одного из народных депутатов. Позже стало известно, что это автомобиль парламентария Павла Пинзеника.