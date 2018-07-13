Рада у п'ятницю зможе розглянути проекти про розмитнення авто на єврономерах

Парламентарі можуть перейти до розгляду законопроектів після години запитань до уряду

Парламент сьогодні зможе розглянути законопроекти про розмитнення автомобілів на єврономерах після години запитань до уряду. Про це повідомив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Гончаренко підкреслив, що питання потребує реального вирішення.

"Ми вчора навіть стояли в парламенті і кричали "Євро-бля-хи". Адже це питання потрібно реально вирішувати. Ми сподіваємось сьогодні після закінчення години запитань до уряду перейти до цього питання. Я прийшов на роботу і буду до кінця, поки ми не зможемо проголосувати це. Якщо не зможемо, хай відповідають ті, хто не ходить на роботу", - повідомив Гончаренко.

Він зазначив, що до порядку денного у п’ятницю мають бути включені два законопроекти про розмитнення автомобілів.

"Моя позиція у тому, що потрібно обов’язково включати це питання в порядок денний. Голосувати. Рішення має бути єдиним для всіх. Ми маємо зменшити ціну розмитнення авто для всіх громадян України. При цьому зобов’язати власників "євроблях" пройти цю процедуру розмитнення також. Тоді ми ввійдемо в нормальне правове поле. У нас є відповідні законопроекти - їх два", - заявив Гончаренко.

Нагадаємо, в четвер активісти під стінами Верховної ради, які мітингують за вирішення питання розмитнення авто на "евробляхах", пошкодили автомобіль одного з народних депутатів. Пізніше стало відомо, що це автомобіль парламентарія Павла Пинзеника.