Активисты под стенами Рады повредили автомобиль одного из нардепов

В автомобиле находится нардеп Павел Пинзеннык

Активисты под стенами Верховной рады повредили автомобиль одного из народных депутатов. Об этом РБК-Украина сообщил заместитель главы БПП Алексей Гончаренко.

По его словам, видео с места происшествия было снято Алексеем Мушаком.

"Это случилось сегодня. Автомобиль, который поврежден, кажется, одного из наших коллег", - сообщил Гончаренко.

Фото: протест под Радой (РБК-Украина)

Как сообщила журналистка Алена Яхно, в автомобиле находится нардеп Павел Пинзеннык.

Напомним, на заседании Киевского городского совета сегодня, 12 июля 2018 года произошла стычка, есть пострадавшие.

Как отметила представитель Киевсовета Наталья Чайка, в результате действий активистов были поломаны рабочие места четырех депутатов. Активисты также выбили двери на втором этаже здания.

Кроме того, Чайка добавила, что в результате действий активистов пострадали двое охранников, сейчас правоохранители допрашивают свидетелей.