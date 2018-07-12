Активисты под стенами Рады повредили автомобиль одного из нардепов

Новости Происшествия 12.07.2018 - 18:38
Фото: протест под Радой (РБК-Украина)
Фото: протест под Радой (РБК-Украина)

В автомобиле находится нардеп Павел Пинзеннык

Активисты под стенами Верховной рады повредили автомобиль одного из народных депутатов. Об этом РБК-Украина сообщил заместитель главы БПП Алексей Гончаренко.

По его словам, видео с места происшествия было снято Алексеем Мушаком.

"Это случилось сегодня. Автомобиль, который поврежден, кажется, одного из наших коллег", - сообщил Гончаренко.

Активисты под стенами Рады повредили автомобиль одного из нардепов
Активисты под стенами Рады повредили автомобиль одного из нардепов
 

Фото: протест под Радой (РБК-Украина)

Как сообщила журналистка Алена Яхно, в автомобиле находится нардеп Павел Пинзеннык.

Напомним, на заседании Киевского городского совета сегодня, 12 июля 2018 года произошла стычка, есть пострадавшие.

Как отметила представитель Киевсовета Наталья Чайка, в результате действий активистов были поломаны рабочие места четырех депутатов. Активисты также выбили двери на втором этаже здания.

Кроме того, Чайка добавила, что в результате действий активистов пострадали двое охранников, сейчас правоохранители допрашивают свидетелей.

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Теги:  нардеп,  протест,  автомобили  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС