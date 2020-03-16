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В ближайшее время состоится внеочередное заседание Рады, - Разумков

Новости » Политика     16.03.2020 - 11:17
В ближайшее время состоится внеочередное заседание Рады, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада соберется на заседание из-за законопроекта по коронавирус

В ближайшее время должно состояться внеочередное заседание Верховной рады. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на внеочередном заседании будет рассматриваться законопроект, связанный с вопросами борьбы с коронавирусом.

"В ближайшее время нам необходимо будет провести внеочередное заседание Верховной рады. Рассмотреть законопроект, который будет в ближайшее время предложен. Он связан с вопросами, которые прямо помогают различным ветвям власти в борьбе с коронавирусом", - заявив Разумков.

Напомним, с 16 марта в Украине закрыли границы из-за пандемии коронавируса. В частности, закрыты границы на въезд для иностранцев. Граждане Украины смогут въезжать на территорию страны на своем транспорте.

Отметим, в понедельник, 16 марта, в Украине подтвердили два новых случая коронавируса. Оба заболевания подтвердили у женщин в Черновицкой области. На данный момент в стране пять человек заболели COVID-19, при этом одна женщина скончалась.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий РазумковКоронавирус
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