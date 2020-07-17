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Рада может провести несколько внеочередных сессий летом

Пятница 17 июля 2020 18:43
Рада может провести несколько внеочередных сессий летом
Фото: заседание Рады (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская

Внеочередные заседания могут пройти в августе

Верховная рада Украины планирует провести летом несколько внеочередных заседаний. Они могут состояться в течение августа.

Об этом РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Могут быть еще внеочередные сессии течение августа. Дата я не могу назвать. Но я думаю, если они состоятся, то это в конце августа", - сообщила нардеп.

Отметим, что сегодня состоялось последнее пленарное заседание третьей сессии ВР.

Напомним, 21 июля состоится внеочередное заседание Верховной рады.

Ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на внеочередном заседании могут рассмотреть законопроект о "зеленом" тарифе.

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