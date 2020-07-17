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Рада може провести кілька позачергових сесій влітку

П'ятниця 17 липня 2020 18:43
Рада може провести кілька позачергових сесій влітку
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Світлевська

Позачергові засідання можуть пройти в серпні

Верховна рада України планує провести влітку кілька позачергових засідань. Вони можуть відбутися протягом серпня.

Про це РБК-Україна розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Можуть бути позачергові сесії протягом серпня. Дата я не можу назвати. Але я думаю, якщо вони відбудуться, то це в кінці серпня", - повідомила нардеп.

Зазначимо, що сьогодні відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії ВР.

Нагадаємо, 21 липня відбудеться позачергове засідання Верховної ради.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що на позачерговому засіданні можуть розглянути законопроект про "зелений" тариф.

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