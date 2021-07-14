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Рада провела внеочередное заседание за три минуты

Автор: Юлия Струк

Внеочередное заседание Верховной рады в среду длилось три минуты. Народные депутаты приняли два законопроекта без обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

В зале зарегистрировались 316 народных депутатов.

А именно парламентарии приняли во втором чтении проект закона №5141 о внесении изменений в ЗУ "О Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов.

Подчеркнем, что на сайте Рады до сих пор отсутствует текст законопроекта ко второму чтению, так же как и сравнительная таблица. Есть только заключение профильного комитета.

Нардепы приняли за основу и в целом законопроект №5440 об изменениях в Переходные положения закона "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции".

Ранее утром замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина сообщила о созыве внеочередного заседания ВР в 14:00 среды. Позже появилось распоряжение спикера Рады Дмитрия Разумкова о его созыве.

Как писало РБК-Украина, в конце мая ВРУ приняла за основу законопроект №5141. Закон в редакции первого чтения запрещал Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами продавать имущество без решения суда.

Ранее в антикоррупционном комитете отмечали, что действующее законодательство нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, поскольку ни один орган государственной власти не может продавать чужое имущество без решения суда.

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внеочередное заседаниеВерховная рада