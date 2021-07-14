Рада провела позачергове засідання за три хвилини

У залі зареєструвалися 316 народних депутатів.

А саме парламентарі ухвалили у другому читанні проект закону №5141 про зміни до ЗУ "Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів.

Підкреслимо, що на сайті Ради досі відсутній текст законопроекту до другого читання, так само як і порівняльна таблиця. Є лише висновок профільного комітету.

Нардепи прийняли за основу і в цілому законопроект №5440 про зміни до Перехідних положень закону "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".