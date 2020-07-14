Рада может провалить постановление о новом районировании, - Арахамия

Верховная рада рассмотрит постановление о местном районировании в четверг 16 июля. Однако в "Слуге народа" не уверены, что депутаты поддержат постановление о новом разделении районов.

Об этом заявил председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает "Радио Свобода".

По его словам, в Веховной раде идет оживленная дискуссия по отдельному постановлению о районировании.

"Там действительно много... поделили районы, и сейчас есть много людей, которые не удовлетворены. С одной стороны, с другой стороны", - сказал нардеп.

Он отметил, что в случае отказа проголосовать за постановление, местные выборы осенью состоятся по старому районированию.

"Тогда будут какие-то юридические коллизии, из которых надо будет находить путь выхода. Просто могут быть отдельные районы, где будут и советы объединенных территориальных общин, и советы районов. Сейчас есть такие ситуации в ста районах по Украине", - заявил он.

Напомним, КМУ перешел к новому этапу реформы децентрализации по формированию субрегионального уровня, на котором планируется втрое сократить количество районов.

Как писало РБК-Украина, в парламенте ранее развенчали основные мифы о создании новых районов в государстве.

Отметим, изначально вопрос об объявлении местных выборов в 2020 году был внесен в повестку дня парламента на понедельник, 13 июля.

Однако данный вопрос так и не был вынесен на рассмотрение Верховной рады, постановление было отозвано президентом.