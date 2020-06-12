Кабмин планирует втрое уменьшить количество районов Украины

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Сейчас в Украине существует 490 районов

Кабинет министров Украины перешел к новому этапу реформы децентрализации относительно формирования субрегионального уровня. В рамках реформы планируется втрое сократить количество районов.

Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что нынешние районы были образованы еще в первой половине прошлого века и уже не соответствуют современным стандартам.

"Сейчас существует на карте 490 районов. Их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Фактически существующий районное деление был образован еще при СССР в первой половине прошлого создание. Это не соответствует очень многим современным стандартам, поэтому нужно наводить порядок. Сейчас есть районы, где проживает 5000 человек, и есть районы, где проживает более 180 тысяч человек. Есть большие перекосы в субвенциях, дотациях, способности этих районов", - сказал Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль сообщил, что реформа децентрализации завершится местными выборами, которые запланированы на октябрь.

Также сообщалось, что в Верховной раде развенчали главные мифы образования новых районов в Украине.

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Автор: Игорь Литвиненко