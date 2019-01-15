Рада провалила закони про боротьбу з хостелами в багатоповерхівках

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Законопроектами пропонувалося посилити адмінвідповідальність за нецільове використання квартир у багатоповерхівках

Верховна рада України провалила у повторному першому читанні законопроект №6424-д та альтернативний до нього №6424-д1 про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень житлового будинку. Про це оголосив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за основу обидва закони підтримали менше 200 парламентарів. Крім того, направлення їх у профільний комітет на доопрацювання підтримали лише 177 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Законопроектом пропонувалося обмеження можливості використання квартир у багатоквартирних жилих будинках не за призначенням та уточнення можливості їх використання для здійснення господарської діяльності лише особами, які є їх власниками, або місце проживання яких зареєстроване в даній квартирі.

Передбачалося посилити адміністративну відповідальність за нецільове використання квартир у багатоквартирних жилих будинках, а також визначити підвідомчість розгляду зазначених справ за органами Національної поліції.

Нагадаємо, на початку вересня минулого року парламент відправив законопроект №6424-д на повторне перше читання.

Як писало РБК-Україна, нардепи на початку липня 2018 року відправили на повторне перше читання у профільний комітет законопроект №6424 "Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень житлового будинку". За направлення проекту до комітету з другого разу проголосували 228 нардепів.

Додамо, у жовтні 2017 року у хостелі в Запоріжжі під час пожежі заживо згоріли четверо людей. При цьому п'ять людей вдалося врятувати, але один з них помер у лікарні.