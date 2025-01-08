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Рада провалила закон про встановлення ознак трудових відносин

Фото: Закон про встановлення трудових відносин провалений в Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада відхилила проєкт змін до Кодексу законів про працю України щодо регулювання деяких питань трудових відносин. Документ встановлював формальні ознаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.

За його даними проєкт №5054-1 підтримали лише 203 депутатів.

Документ був поданий до парламенту ще у 2021 році та запроваджував сім ознак наявності трудових відносин.

Згідно з проєктом, робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами, якщо є чотири і більше зазначених ознак наявності трудових відносин:

  • особисте виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;
  • здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та, як правило, не передбачає встановлення особі конкретно визначеного результату (обсягу) робіт за певний період часу;
  • виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконується робота, робочому місці з дотриманням установлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;
  • організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконується робота;
  • систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди у грошовій та / або натуральній формі;
  • встановлення особою, в інтересах якої виконується робота, тривалості робочого часу та часу відпочинку;
  • відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.

 

За довоєнними даними Держстату, кількість неформально зайнятого населення в Україні становила близько 3,5 млн осіб. Це більше 20% від кількості працюючих.

Спроби встановити критерії зайнятості робили декілька разів, але вони не закінчилися успіхом.

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