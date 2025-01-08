Рада провалила закон про встановлення ознак трудових відносин

Верховна Рада відхилила проєкт змін до Кодексу законів про працю України щодо регулювання деяких питань трудових відносин. Документ встановлював формальні ознаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.
За його даними проєкт №5054-1 підтримали лише 203 депутатів.
Документ був поданий до парламенту ще у 2021 році та запроваджував сім ознак наявності трудових відносин.
Згідно з проєктом, робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами, якщо є чотири і більше зазначених ознак наявності трудових відносин:
За довоєнними даними Держстату, кількість неформально зайнятого населення в Україні становила близько 3,5 млн осіб. Це більше 20% від кількості працюючих.
Спроби встановити критерії зайнятості робили декілька разів, але вони не закінчилися успіхом.