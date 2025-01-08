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Рада провалила закон об установлении признаков трудовых отношений

Фото: Закон об установлении трудовых отношений провален в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада отклонила проект изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно регулирования некоторых вопросов трудовых отношений. Документ устанавливал формальные признаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.

По его данным проект №5054-1 поддержали лишь 203 депутатов.

Документ был подан в парламент еще в 2021 году и вводил семь признаков наличия трудовых отношений.

Согласно проекту, работа может быть признана выполняемой в рамках трудовых отношений независимо от названия и вида договорных отношений между сторонами, если есть четыре и более указанных признаков наличия трудовых отношений:

  • личное выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;
  • осуществление регулирования процесса труда, который носит постоянный характер и, как правило, не предусматривает установления лицу конкретно определенного результата (объема) работ за определенный период времени;
  • выполнение работы на определенном или согласованном с лицом, в интересах которого выполняется работа, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;
  • организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняется работа;
  • систематическая выплата лицу, выполняющему работу, вознаграждения в денежной и/или натуральной форме;
  • установление лицом, в интересах которого выполняется работа, продолжительности рабочего времени и времени отдыха;
  • возмещение поездок и других финансовых расходов, связанных с выполнением работы, лицом, в интересах которого выполняется работа.

 

 

По довоенным данным Госстата, количество неформально занятого населения в Украине составляло около 3,5 млн человек. Это более 20% от количества работающих.

Попытки установить критерии занятости предпринимались несколько раз, но они не закончились успехом.

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