Рада провалила закон об установлении признаков трудовых отношений

По его данным проект №5054-1 поддержали лишь 203 депутатов.

Документ был подан в парламент еще в 2021 году и вводил семь признаков наличия трудовых отношений.

Согласно проекту, работа может быть признана выполняемой в рамках трудовых отношений независимо от названия и вида договорных отношений между сторонами, если есть четыре и более указанных признаков наличия трудовых отношений: