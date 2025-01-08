Рада провалила закон об установлении признаков трудовых отношений

Верховная Рада отклонила проект изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно регулирования некоторых вопросов трудовых отношений. Документ устанавливал формальные признаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.
По его данным проект №5054-1 поддержали лишь 203 депутатов.
Документ был подан в парламент еще в 2021 году и вводил семь признаков наличия трудовых отношений.
Согласно проекту, работа может быть признана выполняемой в рамках трудовых отношений независимо от названия и вида договорных отношений между сторонами, если есть четыре и более указанных признаков наличия трудовых отношений:
По довоенным данным Госстата, количество неформально занятого населения в Украине составляло около 3,5 млн человек. Это более 20% от количества работающих.
Попытки установить критерии занятости предпринимались несколько раз, но они не закончились успехом.