Рада провалила закон об установлении признаков трудовых отношений
Верховная Рада отклонила проект изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно регулирования некоторых вопросов трудовых отношений. Документ устанавливал формальные признаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.
По его данным проект №5054-1 поддержали лишь 203 депутатов.
Документ был подан в парламент еще в 2021 году и вводил семь признаков наличия трудовых отношений.
Согласно проекту, работа может быть признана выполняемой в рамках трудовых отношений независимо от названия и вида договорных отношений между сторонами, если есть четыре и более указанных признаков наличия трудовых отношений:
- личное выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;
- осуществление регулирования процесса труда, который носит постоянный характер и, как правило, не предусматривает установления лицу конкретно определенного результата (объема) работ за определенный период времени;
- выполнение работы на определенном или согласованном с лицом, в интересах которого выполняется работа, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;
- организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняется работа;
- систематическая выплата лицу, выполняющему работу, вознаграждения в денежной и/или натуральной форме;
- установление лицом, в интересах которого выполняется работа, продолжительности рабочего времени и времени отдыха;
- возмещение поездок и других финансовых расходов, связанных с выполнением работы, лицом, в интересах которого выполняется работа.
По довоенным данным Госстата, количество неформально занятого населения в Украине составляло около 3,5 млн человек. Это более 20% от количества работающих.
Попытки установить критерии занятости предпринимались несколько раз, но они не закончились успехом.