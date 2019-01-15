Рада провалила закон об ужесточении наказания за взлом автомобиля

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Законопроект должен был установить ответственность за взлом автомобиля или жилья с использованием электронного устройства

Верховная рада провалила во втором чтении законопроект №8184 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о неотвратимости наказания за отдельные преступления против собственности, безопасности движения и эксплуатации транспорта". Об этом объявил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, принятие документа во втором чтении поддержали лишь 196 нардепов, а направление его на доработку в профильный комитет - 197 парламентариев.

"Коллеги, к сожалению, проект закона №8184 я объявляю отклоненным", - прокомментировал спикер Рады.

Отметим, что законопроект №8184 должен был установить ответственность за взлом автомобиля или жилья с использованием электронного устройства, поскольку сейчас в Уголовном кодексе отсутствует квалификация такой сложности преступления.

Напомним, в начале октября 2018 года парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №8184 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о неотвратимости наказания за отдельные преступления против собственности, безопасности движения и эксплуатации транспорта". Так, его после ряда неудачных голосований поддержало минимально необходимое количество нардепов - 226.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на октябрь 2018 года в Украине сотрудники полиции зарегистрировали до 5 тысяч угонов транспортных средств.