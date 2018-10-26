В Украине в 2018 году зарегистрировано до 5 тысяч угонов автомобилей, - Аброськин

Фото: Вячеслав Аброськин (npu.gov.ua)

В 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года зарегистрировано вдвое меньше угонов

В Украине в 2018 году сотрудники полиции зарегистрировали до 5 тыс. угонов транспортных средств. Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По словам Аброськина, в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года полиция зарегистрировала вдвое меньше угонов транспортных средств (в 2016 - 9,5 тыс. преступлений, 2017 - менее 7 тыс., в 2018 - до 5 тыс. угонов).

В то же время полицией раскрыто 1,7 тыс. угонов (с 5 тыс. зарегистрированных). К уголовной ответственности привлечены почти 2 тыс. человек. Также задокументирована преступная деятельность 312 групп без признаков организованности.

"За 9 месяцев на территории нашего государства похищено почти 3,5 тысячи автомобилей. Из них раскрыто - лишь 1,2 тысячи. Такую ситуацию можно обосновать несовершенством действующего законодательства и судебной системы. Но, подчеркиваю, что те проблемы, которые есть в организации именно нашей работы по установлению и задержанию лиц, причастных к незаконному завладению транспортом, должны быть немедленно исправлены", - подчеркнул Аброськин во время видеоселекторного совещания с участием руководителей структурных и территориальных подразделений Нацполиции.

Напомним, ранее Аброськин заявлял, что в Украине за последние шесть лет зафиксировано уменьшение количества угонов автомобилей.