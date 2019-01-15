Рада провалила закон про посилення покарання за злом автомобіля

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Законопроект повинен був встановити відповідальність за злом автомобіля або житла з використанням електронного пристрою

Верховна рада провалила у другому читанні законопроект №8184 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України про невідворотність покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту". Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, прийняття документа в другому читанні підтримали лише 196 нардепів, а направлення його на доопрацювання у профільний комітет - 197 парламентарів.

"Колеги, на жаль, проект закону №8184 я оголошую відхиленим", - прокоментував спікер Ради.

Відзначимо, законопроект №8184 повинен був встановити відповідальність за злом автомобіля або житла з використанням електронного пристрою, оскільки зараз у Кримінальному кодексі відсутня кваліфікація такої складності злочину.

Нагадаємо, на початку жовтня 2018 року парламент підтримав за основу в першому читанні законопроект №8184 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України про невідворотність покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту". Так, його після низки невдалих голосувань підтримала мінімально необхідна кількість нардепів - 226.

Як писало РБК-Україна, станом на жовтень 2018 року в Україні співробітники поліції зареєстрували до 5 тисяч незаконних заволодінь транспортними засобами.