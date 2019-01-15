ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Рада провалила закон про посилення покарання за злом автомобіля

Новини » Політика    15.01.2019 - 14:18
Рада провалила закон про посилення покарання за злом автомобіля
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Законопроект повинен був встановити відповідальність за злом автомобіля або житла з використанням електронного пристрою

Верховна рада провалила у другому читанні законопроект №8184 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України про невідворотність покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту". Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, прийняття документа в другому читанні підтримали лише 196 нардепів, а направлення його на доопрацювання у профільний комітет - 197 парламентарів.

"Колеги, на жаль, проект закону №8184 я оголошую відхиленим", - прокоментував спікер Ради.

Відзначимо, законопроект №8184 повинен був встановити відповідальність за злом автомобіля або житла з використанням електронного пристрою, оскільки зараз у Кримінальному кодексі відсутня кваліфікація такої складності злочину.

Нагадаємо, на початку жовтня 2018 року парламент підтримав за основу в першому читанні законопроект №8184 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України про невідворотність покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту". Так, його після низки невдалих голосувань підтримала мінімально необхідна кількість нардепів - 226.

Як писало РБК-Україна, станом на жовтень 2018 року в Україні співробітники поліції зареєстрували до 5 тисяч незаконних заволодінь транспортними засобами.

Рада планує врегулювати надання відпусток усиновлювачам В "мовний законопроект" можуть включити поправку про мову освіти, - Парубій
Теми: Засідання Ради
Новини України автомобилиВерховна Радавзлом
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся