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Рада провалила закон про штрафи за порушення комендантської години

Фото: Рада відхилила закон про штрафи за порушення комендантської години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада провалила голосування у другому читанні за закон про штрафи за порушення комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проект № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години підтримали тільки 190 депутатів. Не набрало голосів і повернення на перше читання.

"Закон вважається відхиленим повністю", - написав депутат.

t.me/yzheleznyak

Запропонований минулого року документ передбачав, що штрафи для порушників комендантської години становитимуть від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень та вдвічі більше за повторне порушення.

Для бізнесу були передбачені штрафи у розмірі від 51 до 102 тисяч гривень, за повторне - від 170 до 340 тисяч гривень.

Рада ухвалила проект в першому читанні в грудні 2023 року.

В Україні комендантська година встановлена у зв'язку з воєнним станом, і час її дії може відрізнятися в залежності від регіону. У Києві та Київській області комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

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Верховна радаКомендантська година