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Рада провалила закон о штрафах за нарушение комендантского часа

Фото: Рада отклонила закон о штрафах за нарушение комендантского часа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада провалила голосование во втором чтении за закон о штрафах за нарушение комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа поддержали только 190 депутатов. Не набрало голосов и возвращение к первому чтению.

"Закон считается отклоненным полностью", – написал депутат.

t.me/yzheleznyak

Предложенный в прошлом году документ предусматривал, что штрафы для нарушителей комендантского часа составят от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен и вдвое больше в случае повторного нарушения.

Для бизнеса были предусмотрены штрафы в размере от 51 до 102 тысяч гривен, за повторное – от 170 до 340 тысяч гривен.

Рада приняла проект в первом чтении в декабре 2023 года.

В Украине комендантский час установлен в связи с военным положением, и время его действия может отличаться в зависимости от региона. В Киеве и Киевской области комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

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Верховная радаКомендантский час