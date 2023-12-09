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Рада у першому читанні підтримала штрафи за порушення комендантської години

Київ, Субота 09 грудня 2023 15:12
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Рада у першому читанні підтримала штрафи за порушення комендантської години Фото: Рада у першому читанні підтримала штрафи для порушеників комендантської години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада у першому читанні підтримала штрафи для порушників комендантської години. Йдеться про штрафи як для громадян, так і для бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Йдеться про законопроєкт № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. У першому читанні його підтримали 233 нардепи.

Документ передбачає, що штрафи для порушників становитимуть від 8 500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення - сума подвоюється.

Для бізнесу штрафи передбачені штрафи у розмірі від 51 до 102 тисяч гривень. Якщо порушення зафіксують повторно протягом року, штраф буде від 170 до 340 тисяч гривень.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що в уряді хочуть ввести штрафи для порушників комендантської години. Цьому передували декілька скандалів у Києві та регіонах, пов'язаних з тим, що ресторани працювали під час комендантської години.

Клименко тоді наголошував, що штрафувати планують лише заклади. МВС пропонувало, щоб штрафи становили 34-170 тисяч гривень за перше порушення, а за повторні порушення протягом року - 340-680 тисяч гривень.

У жовтні 2023 року до парламенту внесли відповідний законопроєкт. Його розробили з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.

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