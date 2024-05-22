Рада провалила закон о штрафах за нарушение комендантского часа

Верховная рада провалила голосование во втором чтении за закон о штрафах за нарушение комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа поддержали только 190 депутатов. Не набрало голосов и возвращение к первому чтению.

"Закон считается отклоненным полностью", – написал депутат.

t.me/yzheleznyak

Предложенный в прошлом году документ предусматривал, что штрафы для нарушителей комендантского часа составят от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен и вдвое больше в случае повторного нарушения.

Для бизнеса были предусмотрены штрафы в размере от 51 до 102 тысяч гривен, за повторное – от 170 до 340 тысяч гривен.

Рада приняла проект в первом чтении в декабре 2023 года.