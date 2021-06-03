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Рада провалила закон для противодействия легализации нацизма: что он предлагал

Автор: Юлия Струк

Верховная рада провалила законопроект №2797 о противодействии легализации нацизма. Он предлагал запретить символику СС в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Закон предусматривал, что символика национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима включает в себя:

  • символику, изображения, надписи, посвященные военно-полицейской организации Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) - "СС" (включая подразделения Ваффен-СС) (Schutzstaffel), а также символику всех подразделений СС (включая подразделения Ваффен-СС);
  • символику, изображения, надписи, посвященные штурмовом управлению "СА" (Sturmabteilung) НСДАП;
  • символику, изображения, надписи, посвященные тайной государственной полиции "Гестапо" (Geheime Staatspolizei) НСДАП;
  • символику, изображения, надписи, посвященные внутрипартийной службе безопасности "СД" (Sicherheitsdienst Reichsführer-SS) НСДАП.

Изготовление, распространение, а также публичное использование символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и его военных и/или полувоенных формирований СС, СА, СД, гестапо и их подразделений, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины предлагалось запретить.

Документ предусматривал, что государство расследует преступления, связанные с преследованием и массовым уничтожением евреев и ромов во время Второй мировой войны (Холокостом).

Согласно проекту, к информации с ограниченным доступом предлагали запретить относить сведения, связанные с преследованием и массовым уничтожением евреев и ромов во время Второй мировой войны (Холокостом).

Напомним, в прошлом году Окружной административный суд Киева признал противоправными выводы Украинского национального института памяти, признающие символику 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" не подпадающей под закон о запрете коммунизма и нацизма.

Своим решением суд обязал Институт нацпамяти воздержаться от распространения данных выводов.

Так, в 2015 году Рада приняла правительственный законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, которым запретила их пропаганду и символику.

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