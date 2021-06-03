Рада провалила закон для протидії легалізації нацизму: що він пропонував

Верховна рада провалила законопроект №2797 щодо протидії легалізації нацизму. Він пропонував заборонити символіку СС в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Закон передбачав, що символіка націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму включає у себе:
Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та його військових та\або напіввійськових формувань СС, СА, СД, Гестапо та їх підрозділів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України пропонувалося заборонити.
Документ передбачав, що держава розслідує злочини, пов’язані з переслідуванням і масовим знищенням євреїв і ромів під час Другої світової війни (Голокостом).
Згідно з проектом, до інформації з обмеженим доступом пропонували заборонити відносити відомості, пов'язані з переслідуванням і масовим знищенням євреїв і ромів під час Другої світової війни (Голокостом).
Нагадаємо, в минулому році Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними висновки Українського національного інституту пам'яті, які визнають символіку 14 гренадерської дивізії військ СС "Галичина" такою, що не підпадає під закон про заборону комунізму і нацизму.
Своїм рішенням суд зобов'язав Інститут нацпам'яті утриматися від поширення даних висновків.
Так, в 2015 році Рада прийняла урядовий законопроект про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, яким заборонила їх пропаганду і символіку.