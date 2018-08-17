В Украине запретят автобусы без ремней безопасности

По словам Омеляна, наибольшую опасность для пассажиров представляют автобусы, не оборудованные ремнями безопасности

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) планирует до 2021 года внести изменения в правила перевозки пассажиров автобусным транспортом. Об этом во время пресс-конфереции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Омелян отметил, что Минифраструктуры разработало проект постановления о внесении изменений в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.

По его словам, наиболее частой причиной ДТП являются автобусы, которые были переоборудованы из грузовых автомобилей.

"Анализ ДТП с участием автобусов показал, что наибольшую опасность для пассажиров представляют автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств. Также автобусы, не оборудованные ремнями безопасности", - добавил министр.

По его словам, изменения будут поступать в три этапа, поэтому перевозчики смогут заменить автобусы на качественные.

"С 1 января 2019 года запрещается использование транспортных средств для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения более 9; 3 1 января 2020 года запрещается использование автобусов, переоборудованных из грузовых транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок; С 1 января 2021 года запрещается использование транспортных средств, которые не оборудованы ремнями безопасности, в соответствии с требованиями правил европейской экономической комиссии", - рассказал Омелян.

Напомним, 4 июля Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №7064 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах".

"Целью законопроекта является усиление уголовной ответственности за совершение преступлений с нарушением правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств", - отмечают авторы в пояснительной записке

Кроме того, в Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 гривен.