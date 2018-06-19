Рада отправила на доработку проект о регулировании деятельности Украинского культурного фонда

Проектом предлагалась легитимизация взносов международных и иностранных структур, как источников формирования средств Фонда

Парламент не поддержал за основу в первом чтении законопроект №8266 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности Украинского культурного фонда", передает корреспондент РБК-Украина.

Нардепы приняли решение отправить проект закона на доработку в комитет, за это проголосовали 235 парламентариев.

Так, в марте 2017 года Верховная рада приняла закон "Об Украинском культурном фонде". Документ вызвал ряд организационных и правовых коллизий, ведь далеко не все нормы действующих законов Украины готовы принять такую ​​реформу.

В частности, проектом предлагалось уточнить статус Украинского культурного фонда как некоммерческой организации, способной приобретать гражданские права и обязанности в соответствии с гражданским законодательством.

Законопроект предусматривал:

уточнение правового статуса Украинского культурного фонда;

введение дефиниции понятия "проект", используемого в законе;

совершенствование процедур, связанных с поддержкой проектов Украинским культурным фондом;

легитимизация взносов международных и иностранных структур, как источники формирования средств Фонда;

устранение противоречий с законом "О культуре" и законом "О государственной помощи субъектам хозяйствования".

Напомним, в конце прошлого года вице-премьер-министр Украины Павел Розенко анонсировал, что Украинский культурный фонд должен заработать на полную мощность с 1 января 2018 года.