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Рада отправила на доработку проект о регулировании деятельности Украинского культурного фонда

НовостиПолитика    19.06.2018 - 13:36
Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Проектом предлагалась легитимизация взносов международных и иностранных структур, как источников формирования средств Фонда

Парламент не поддержал за основу в первом чтении законопроект №8266 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности Украинского культурного фонда", передает корреспондент РБК-Украина.

Нардепы приняли решение отправить проект закона на доработку в комитет, за это проголосовали 235 парламентариев.

Так, в марте 2017 года Верховная рада приняла закон "Об Украинском культурном фонде". Документ вызвал ряд организационных и правовых коллизий, ведь далеко не все нормы действующих законов Украины готовы принять такую ​​реформу.

В частности, проектом предлагалось уточнить статус Украинского культурного фонда как некоммерческой организации, способной приобретать гражданские права и обязанности в соответствии с гражданским законодательством.

Законопроект предусматривал:

  • уточнение правового статуса Украинского культурного фонда;
  • введение дефиниции понятия "проект", используемого в законе;
  • совершенствование процедур, связанных с поддержкой проектов Украинским культурным фондом;
  • легитимизация взносов международных и иностранных структур, как источники формирования средств Фонда;
  • устранение противоречий с законом "О культуре" и законом "О государственной помощи субъектам хозяйствования".

Напомним, в конце прошлого года вице-премьер-министр Украины Павел Розенко анонсировал, что Украинский культурный фонд должен заработать на полную мощность с 1 января 2018 года.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Культура, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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