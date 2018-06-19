Рада отправила на доработку проект о регулировании деятельности Украинского культурного фонда

Проектом предлагалась легитимизация взносов международных и иностранных структур, как источников формирования средств Фонда
Парламент не поддержал за основу в первом чтении законопроект №8266 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности Украинского культурного фонда", передает корреспондент РБК-Украина.
Нардепы приняли решение отправить проект закона на доработку в комитет, за это проголосовали 235 парламентариев.
Так, в марте 2017 года Верховная рада приняла закон "Об Украинском культурном фонде". Документ вызвал ряд организационных и правовых коллизий, ведь далеко не все нормы действующих законов Украины готовы принять такую реформу.
В частности, проектом предлагалось уточнить статус Украинского культурного фонда как некоммерческой организации, способной приобретать гражданские права и обязанности в соответствии с гражданским законодательством.
Законопроект предусматривал:
Напомним, в конце прошлого года вице-премьер-министр Украины Павел Розенко анонсировал, что Украинский культурный фонд должен заработать на полную мощность с 1 января 2018 года.