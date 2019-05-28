Рада знову провалила закон про неоплачувані відпустки працівників театру

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

До цього нардепи провалили схожий закон у червні 2018 року

Верховна рада України знову відхилила законопроект, яким пропонувалося дозволити працівникам театрів брати неоплачувані відпустки на час гастролей за кордоном. Про це повідомив глава парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, законопроект №8528 підтримали лише 134 парламентаря при 226 мінімально необхідних. Не вистачило голосів і для направлення документа на доопрацювання у профільний комітет і автору законодавчої ініціативи.

Відзначимо, документом пропонувалося працівникам театрів надати право прописувати в контракті індивідуальний граничний строк відпустки без збереження зарплати.

Нагадаємо, влітку минулого року Верховна рада України провалила законопроект №8222 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про професійний розвиток художнього та артистичного персоналу театру". Тоді документ не набрав необхідної кількості голосів під час голосування за основу, повернення у комітет на доопрацювання і повернення суб'єкту законодавчої ініціативи.

Очікувалося, що прийняття цього документа надасть великі можливості для професійного розвитку художнього та артистичного персоналу театру.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент не підтримав за основу в першому читанні законопроект №8266 "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності Українського культурного фонду". Нардепи прийняли рішення відправити проект закону на доопрацювання у комітет.