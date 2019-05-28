ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада знову провалила закон про неоплачувані відпустки працівників театру

Новини » Політика    28.05.2019 - 21:30
Рада знову провалила закон про неоплачувані відпустки працівників театру
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

До цього нардепи провалили схожий закон у червні 2018 року

Верховна рада України знову відхилила законопроект, яким пропонувалося дозволити працівникам театрів брати неоплачувані відпустки на час гастролей за кордоном. Про це повідомив глава парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, законопроект №8528 підтримали лише 134 парламентаря при 226 мінімально необхідних. Не вистачило голосів і для направлення документа на доопрацювання у профільний комітет і автору законодавчої ініціативи.

Відзначимо, документом пропонувалося працівникам театрів надати право прописувати в контракті індивідуальний граничний строк відпустки без збереження зарплати.

Нагадаємо, влітку минулого року Верховна рада України провалила законопроект №8222 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про професійний розвиток художнього та артистичного персоналу театру". Тоді документ не набрав необхідної кількості голосів під час голосування за основу, повернення у комітет на доопрацювання і повернення суб'єкту законодавчої ініціативи.

Очікувалося, що прийняття цього документа надасть великі можливості для професійного розвитку художнього та артистичного персоналу театру.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент не підтримав за основу в першому читанні законопроект №8266 "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності Українського культурного фонду". Нардепи прийняли рішення відправити проект закону на доопрацювання у комітет.

Рада провалила закон про скорочення робочого дня для вагітних Рада провалила закон щодо додаткової відпустки УБД
Теми: Засідання Ради
Новини України Верховна Радатеатр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся