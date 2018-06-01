Военная прокуратура проверит законность получения статуса УБД

Речь идет о лицах, которые находились в тылу и фактического участия в боевых действиях не принимали

Военная прокуратура Западного региона Украины изучит вопрос незаконного получения отдельными военнослужащими статуса участника боевых действий (УБД). Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура провела мониторинг СМИ и соцсетей, обнаружив социальное напряжение среди действующих и бывших военнослужащих участников АТО. Это было связано именно с получением отдельными военнослужащими статуса участника боевых действий.

"Речь идет о лицах, которые находились в тылу и фактического участия в боевых действиях не принимали", - уточнили в прокуратуре.

Сообщается, что некоторые военнослужащие участие в боевых действиях не принимали, однако получили статус УБД. Так, они в течение 3-5 дней находились в штабах воинских частей в зоне проведения боевых, а потом в считанные недели получали статус УБД.

"С целью избежания социального напряжения и принятия действенных мер, военная прокуратура региона проведет изучение законности предоставления статуса УБД, по результатам которого будет решен вопрос по принятию мер соответствующего реагирования", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Одессе на базе санатория "Зеленый мыс" откроют реабилитационный центр для участников антитеррористической операции (ныне ООС, - ред.) на Донбассе.