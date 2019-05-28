Рада провалила закон щодо додаткової відпустки УБД

Ілюстративне фото (rohatyn.if.gov.ua)

Прийняття документу за основу підтримали лише 185 нардепів

Верховна рада України провалила у першому читанні законопроект №9400 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни". Про це оголосив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, прийняття документу за основу підтримали лише 185 парламентарів.

Крім того, за повернення документу на доопрацювання у комітет проголосували лише 188 нардепів, а за повернення суб'єкту законодавчої ініціативи - 185 депутатів ВР. Після цього Парубій оголосив про відхилення закону.

"На жаль, я змушений оголосити, що проект закону №9400 відхилений", - зазначив глава Ради.

Законом пропонувалося передбачити, що учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни має надаватися додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів.

Нагадаємо, в грудні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті, яким передбачається надання воїнам УПА статусу УБД.

Як писало РБК-Україна раніше, влітку минулого року військова прокуратура Західного регіону України перевіряла незаконне отримання окремими військовослужбовцями статусу учасника бойових дій (УБД). Зазначалося, що прокуратура провела моніторинг ЗМІ та соцмереж, виявивши соціальну напругу серед діючих і колишніх військовослужбовців - учасників АТО. Це було пов'язано саме з отриманням окремими військовослужбовцями статусу УБД.

"Мова йде про осіб, які перебували в тилу і фактичної участі в бойових діях не брали", - уточнювали в прокуратурі.