Рада провалила внесення правок до Податкового кодексу

За поправки голоси віддали тільки 198 депутатів при 226 необхідних
Верховна рада України провалила внесення технічних правок до Податкового кодексу України. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, внесення правок до законопроекту №9260 підтримали лише 198 нардепів при 226 мінімально необхідних голосах.
Зазначимо, що після того, як голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зачитала правки, які пропонується внести, Парубій одразу ж поставив їх внесення на голосування.
Спікер парламенту пояснив, що внесення цих правок не передбачає обговорення народними депутатами, що викликало незадоволення у сесійній залі.
"Доведеться підписувати законопроект без цих правок", - зазначив голова парламенту.
Нагадаємо, як заявила заявила голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, у прийнятому в бюджетну ніч бюджетотворчому законі про внесення змін до Податкового кодексу №9260 виявили неточності. У звязку з цим податковий комітет Ради підготував листа голові ВР, в якому сформулював уточнення, котрі повинні були внести до тексту закону.