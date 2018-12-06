ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Рада провалила внесення правок до Податкового кодексу

Новини » Політика    06.12.2018 - 11:31
Рада провалила внесення правок до Податкового кодексу
Фото: ВР (РБК-Україна/Віталій Носач)

За поправки голоси віддали тільки 198 депутатів при 226 необхідних

Верховна рада України провалила внесення технічних правок до Податкового кодексу України. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, внесення правок до законопроекту №9260 підтримали лише 198 нардепів при 226 мінімально необхідних голосах.

Зазначимо, що після того, як голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зачитала правки, які пропонується внести, Парубій одразу ж поставив їх внесення на голосування.

Спікер парламенту пояснив, що внесення цих правок не передбачає обговорення народними депутатами, що викликало незадоволення у сесійній залі.

"Доведеться підписувати законопроект без цих правок", - зазначив голова парламенту.

Нагадаємо, як заявила заявила голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, у прийнятому в бюджетну ніч бюджетотворчому законі про внесення змін до Податкового кодексу №9260 виявили неточності. У звязку з цим податковий комітет Ради підготував листа голові ВР, в якому сформулював уточнення, котрі повинні були внести до тексту закону.

Кабмін вніс у Раду закон про внесення змін до бюджету-2018 Парламент розблокував підписання змін до Податкового кодексу
Новини України бюджетНалоговый кодексВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся