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В ухвалений закон про зміни до Податкового кодексу внесуть поправки

Новини » Політика    03.12.2018 - 16:25
В ухвалений закон про зміни до Податкового кодексу внесуть поправки
Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)

Податковий комітет розгляне пропозиції про внесення уточнень до закону 4 грудня

У прийнятому в бюджетну ніч бюджетотворчому законі про внесення змін до Податкового кодексу №9260 виявили неточності. Про це заявила голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щодо прийнятого нами 23 листопада у другому читанні і в цілому ресурсного проекту закону 9260. Минулого тижня комітет займався підготовкою тексту цього закону на підпис голові Верховної ради. В процесі роботи виявились деякі неузгодженя у прийнятому законі.. Тому комітет підготував листа голові ВР, в якому сформулював уточнення, які мають бути внесені до тексту закону", - повідомила вона.

За її словами, податковий комітет розгляне пропозиції про внесення уточнень до закону 4 грудня.

"Тому я прошу в рамках статті 131 закону "Про регламент" винести на розгляд Верховної ради пропозиції щодо усунення таких неточностей. Найближчим часом я думаю, що у вівторок зможемо провести засідання комітету, щоб проголосувати щодо цих неточностей. Потім можемо розглядати відразу в залі", - додала вона.

У свою чергу голова ВР Андрій Парубій запропонував розглянути питання внесення уточнень до сесійної у четвер, 6 грудня.

"Тільки нагадаю, які у нас були дискусії... Давайте ми на четвер у найвищий момент концентрації поставимо це питання. Воно не потребує обговорення. Якщо ви завтра проведете комітет, я думаю, буде найбільш реально в четвер до обіду проголосувати ці уточнення. Тільки прохання провести максимально висвітлюючу роботу, щоб всі фракції орієнтувалися, про які уточнення йде мова", - відповів Парубій.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада 23 листопада схвалила в другому читанні законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" Документ був прийнятий в рамках бюджетного процесу, після багатьох провальних рейтингових голосувань у другому читанні підтримали 236 парламентаріїв.

Місія МВФ приїде для погодження податку на виведений капітал, - Южаніна Проект змін до Податкового кодексу отримав понад 400 поправок, - Южаніна
Новини України Ніна Южаніна
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