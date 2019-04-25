Рада перенесла внесение изменений в закон о рынке электроэнергии

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рассмотрение законопроекта продолжится в следующий пленарный вторник

Верховная рада Украины перенесла рассмотрение законопроекта №8527 "О внесении изменений в раздел XVII "Заключительные и переходные положения" закона "О рынке электрической энергии" на следующий пленарный вторник, 14 мая. Об этом заявил спикер ВР Андрей Парубий перед закрытием вечернего пленарного заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы начали рассмотрение документа по полной процедуре и в следующий пленарный вторник продолжат его рассмотрение.

"В следующий вторник продолжим рассмотрение, мы это делали неоднократно, чтобы мы не потеряли законопроект. Сейчас от фракций выступим, следующий вторник начинаем только с этого закона, мы больше ничего не можем рассматривать", - заявил глава ВР.

Вместе с тем Парубий уточнил, что в пятницу Рада сможет рассмотреть проекты постановлений об отмене "языкового закона", несмотря на то, что нардепы не завершили рассмотрение этого документа.

Отметим, согласно заключительным и переходным положениям закона "О рынке электроэнергии" предусматривалось до 11 июня 2018 года провести реорганизацию Государственной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей и Государственной инспекции по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии путем создания центрального органа исполнительной власти, осуществляющего госнадзор (контроль) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

Согласно постановлению Кабмина, предусмотрено создание Государственной инспекции энергетического надзора, на которую возложены функции по реализации госполитики по надзору (контролю) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения (Госэнергонадзор ЦОИВ).

Законопроектом предлагается отсрочить реорганизацию инспекций с целью решения вопроса их финансирования из тарифа ГП "НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями, включая плату за централизованное диспетчерское управление объединенной энергосистемой Украины до начала работы Госэнергонадзора ЦОИВ.

"Указанное решение не повлияет на начало работы нового рынка электрической энергии", - подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, в конце марта Кабмин одобрил законопроект о погашении задолженности на оптовом рынке электрической энергии для перехода на новую модель рынка.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии.