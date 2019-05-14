ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада провалила внесення змін до закону про ринок електроенергії

Новини » Енергетика    14.05.2019 - 11:15
Рада провалила внесення змін до закону про ринок електроенергії
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ не отримав достатньої підтримки нардепів у залі

Верховна рада України провалила законопроект №8527 "Про внесення змін до розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про ринок електричної енергії". Про це заявив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи на минулому пленарному тижні почали розгляд документа за повною процедурою і в цей пленарний вівторок продовжили його розгляд.

"Закон №8527 і №8527-д відхилені", - прокоментував Парубій.

Так, за прийняття документа проголосували лише 150 парламентарів, а спробу повернутися до розгляду закону підтримали лише 154 нардепа.

Відзначимо, згідно з прикінцевими та перехідними положеннями закону "Про ринок електроенергії" передбачалося до 11 червня 2018 року провести реорганізацію Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії шляхом створення центрального органу виконавчої влади, що здійснює держнагляд (контроль) у сфері електроенергетики та теплопостачання.

Згідно з постановою Кабміну, передбачено створення Державної інспекції з енергетичного нагляду, на яку покладено функції з реалізації державної політики з нагляду (контролю) у сфері електроенергетики та теплопостачання (Держенергонагляд ЦОВВ).

Таким чином, законопроектом пропонувалося відстрочити реорганізацію інспекцій з метою вирішення питання їх фінансування з тарифу ДП "НЕК "Укренерго" на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергосистемою України до початку роботи Держенергонагляду ЦОВВ.

"Зазначене рішення не вплине на початок роботи нового ринку електричної енергії", - підкреслювалося у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 25 квітня Рада перенесла розгляд законопроекту №8527 "Про внесення змін до розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про ринок електричної енергії" на цей пленарний вівторок, 14 травня.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці березня уряд схвалив законопроект про погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії для переходу на нову модель ринку.

Відзначимо, в червні 2017 року президент України Петро Порошенко підписав закон про ринок електроенергії.

Парубій розповів, коли підпише "мовний закон" Рада перенесла внесення змін до закону про ринок електроенергії
Теми: Засідання Ради
Новини України энергорынокВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся