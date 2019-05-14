Рада провалила внесення змін до закону про ринок електроенергії

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ не отримав достатньої підтримки нардепів у залі

Верховна рада України провалила законопроект №8527 "Про внесення змін до розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про ринок електричної енергії". Про це заявив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи на минулому пленарному тижні почали розгляд документа за повною процедурою і в цей пленарний вівторок продовжили його розгляд.

"Закон №8527 і №8527-д відхилені", - прокоментував Парубій.

Так, за прийняття документа проголосували лише 150 парламентарів, а спробу повернутися до розгляду закону підтримали лише 154 нардепа.

Відзначимо, згідно з прикінцевими та перехідними положеннями закону "Про ринок електроенергії" передбачалося до 11 червня 2018 року провести реорганізацію Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії шляхом створення центрального органу виконавчої влади, що здійснює держнагляд (контроль) у сфері електроенергетики та теплопостачання.

Згідно з постановою Кабміну, передбачено створення Державної інспекції з енергетичного нагляду, на яку покладено функції з реалізації державної політики з нагляду (контролю) у сфері електроенергетики та теплопостачання (Держенергонагляд ЦОВВ).

Таким чином, законопроектом пропонувалося відстрочити реорганізацію інспекцій з метою вирішення питання їх фінансування з тарифу ДП "НЕК "Укренерго" на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергосистемою України до початку роботи Держенергонагляду ЦОВВ.

"Зазначене рішення не вплине на початок роботи нового ринку електричної енергії", - підкреслювалося у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 25 квітня Рада перенесла розгляд законопроекту №8527 "Про внесення змін до розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про ринок електричної енергії" на цей пленарний вівторок, 14 травня.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці березня уряд схвалив законопроект про погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії для переходу на нову модель ринку.

Відзначимо, в червні 2017 року президент України Петро Порошенко підписав закон про ринок електроенергії.